Андреева обыграла Азаренко и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:3, 3:6, 7:5) во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Викторию Азаренко (6:3, 3:6, 7:5) во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Встреча против бывшей первой ракетки мира продолжалась 2 часа 33 минуты. 17-летняя Андреева сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 10 из 13 брейк-пойнтов. У 34-летней Азаренко ни одного эйса, одна двойная ошибки и 9 из 18 брейк-пойнтов.
«Это одна из самых важных побед в моей карьере. Для меня ключом стало то, как я боролась до конца, за каждый мяч. Получился очень хороший, долгий, интенсивный матч. Очень рада, что смогла его выиграть. Был очень серьезный батл, как все говорят.
Победить мне помог характер, это очень волевая победа. Сил придавало, что пыталась оставаться спокойной — и это сработало. Рада, что смогла очень трезво оценивать ситуацию, не боялась рисковать на некоторых мячах, играла смело. Главное — я играла в свой теннис, и ничего не смогло мне помешать. Ни зрители, которые громко кричали и за меня, и за Вику, ни что-то другое. Поэтому тем более рада, что смогла выиграть», — сказала Андреева после матча.
Следующей соперницей Андреевой станет американка Пейтон Стирнс, которая ранее обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину (7:5, 6:2).
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек.