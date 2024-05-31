Павлюченкова и Калинская вылетели во втором круге «Ролан Гаррос»

В матче второго круга Павлюченкова, посеянная на турнире под 20-м номером, уступила румынке Ане Богдан (4:6, 4:6). В параллельной встрече Калинская не смогла справиться с канадкой Бьянкой Андрееску (6:1, 5:7, 3:6).

В третьем круге Богдан сыграет против украинки Элины Свитолиной, а Андрееску — с итальянкой Ясмин Паолини. Павлюченкова и Калинская продолжат выступления на «Ролан Гаррос» в парном разряде.

В женском одиночном разряде до третьего круга дошли четыре российские теннисистки. Сегодня Людмила Самсонова сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а Анастасия Потапова выйдет на корт против китаянки Ван Синьюй. В субботу Мирра Андреева сразится с американкой Пейтон Стирнс, а Элина Аванесян сыграет против восьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь из Китая.