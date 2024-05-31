Вторая ракетка России Самсонова вылетела с «Ролан Гаррос»

Встреча против 51-й ракетки мира продолжалась 1 час 40 минут. Самсонова сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-поинтов. На счету итальянки ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Коччаретто станет третья ракетка мира американка Кори Гауфф, которая в параллельной встрече обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Самсонова является второй ракеткой России и занимает 17-е место в одиночном рейтинге WTA. 25-летняя россиянка впервые в своей карьере дошла до третьего круга «Ролан Гаррос». Ранее Самсонова вылетела из женского парного турнира и теперь продолжит борьбу в миксте, где она выступает с итальянцем Андреа Вавассори.

В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» продолжают борьбу три российские теннисистки. Сегодня Анастасия Потапова выйдет на корт против китаянки Ван Синьюй. В субботу Мирра Андреева сразится с американкой Пэйтон Стирнс, а Элина Аванесян выйдет против восьмой ракетки мира из Китая Чжэн Циньвэнь.