Россиянин проиграл второй ракетке мира на «Ролан Гаррос»

В третьем круге проходящего на грунтовом покрытии Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл Павла Котова в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Синнера будет победитель пары Корентен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

За итальянца с трибун болела 25-я ракетка мира из России Анна Калинская. Слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ в мае 2024 года. Еще до старта турнира в Париже россиянка была замечена на свидании с итальянцем. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной. Калинская на «Ролан Гаррос» во втором круге уступила канадке Бьянке Андрееску.

Во втором круге Павел Котов переиграл швейцарца Стэна Вавринку — олимпийского чемпиона 2008 года в парном разряде (вместе с Роджером Федерером) и трехкратного победителя турниров Большого шлема в одиночке. Котов сейчас занимает 56-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. На турнирах Большого шлема дальше второго круга Котов ранее не проходил.