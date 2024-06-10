Янник Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира

Рейтинг возглавил итальянский теннисист Янник Синнер, который впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Он сместил с первой строчки серба Новака Джоковича, который был первой ракеткой мира с сентября 2023 года. Синнер стал 29-м теннисистом в истории, которому когда-либо удавалось возглавить рейтинг АТР.

Испанец Карлос Алькарас благодаря победе на «Ролан Гаррос» сумел подняться на вторую строчку рейтинга. Джокович, не сумевший защитить свой прошлогодний титул, опустился на третье место.

Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции, а Андрей Рублев сохранил за собой шестую строчку. Карен Хачанов откатился вниз на четыре позиции и выпал из топ-20 — теперь в рейтинге АТР он занимает 22-е место.

Рейтинг АТР от 10 июня: