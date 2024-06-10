09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-25 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Источник: AFP 2023

Российская теннисистка Мирра Андреева после сенсационного выступления на «Ролан Гаррос» в Париже, на котором она дошла до полуфинала, поднялась на 15 позиций и теперь занимает 23-е место в рейтинге WTA. При этом 17-летняя Андреева остается самой юной теннисисткой в топ-150 мирового рейтинга.

Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла одну позицию и опустилась на 14-е место, сразу за ней в рейтинге идут Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Андреева обошла в рейтинге Веронику Кудерметову (34), Анастасия Павлюченкова (26) и Анну Калинскую (24), благодаря чему стала четвертой ракеткой России.

Всего в топ-100 рейтинга WTA входят сразу 12 российских теннисисток. Большее представительство в рейтинге только у США (14).

Итальянка Джасмин Паолини, не пустившая Андрееву в финал «Ролан Гаррос», дебютировала в топ-10 и теперь располагается в рейтинге на седьмой строчке.

Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает польская теннисистка Ига Швентек, ставшая победительницей «Ролан Гаррос». Арина Соболенко из Беларуси после поражения от Андреевой в четвертьфинале опустилась на третью строчку рейтинга, пропустив вперед американку Коко Гауфф.

Рейтинг WTA от 10 июня:

  1. (1). Ига Швентек (Польша) — 11 695 очков;
  2. (3). Коко Гауфф (США) — 7988;
  3. (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788;
  4. (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973;
  5. (5). Джессика Пегула (США) — 4625;
  6. (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503;
  7. (15). Джасмин Паолини (Италия) — 4068;
  8. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005;
  9. (7). Мария Саккари (Греция) — 3980;
  10. (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748;
    14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088;
    15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640;
    16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360…
    23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017;
    24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986…
    26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…
    34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623…
    36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427…
    48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176…
    60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036…
    78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926…
    100 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729.

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