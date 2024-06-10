Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-25 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева после сенсационного выступления на «Ролан Гаррос» в Париже, на котором она дошла до полуфинала, поднялась на 15 позиций и теперь занимает 23-е место в рейтинге WTA. При этом 17-летняя Андреева остается самой юной теннисисткой в топ-150 мирового рейтинга.
Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла одну позицию и опустилась на 14-е место, сразу за ней в рейтинге идут Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Андреева обошла в рейтинге Веронику Кудерметову (34), Анастасия Павлюченкова (26) и Анну Калинскую (24), благодаря чему стала четвертой ракеткой России.
Всего в топ-100 рейтинга WTA входят сразу 12 российских теннисисток. Большее представительство в рейтинге только у США (14).
Итальянка Джасмин Паолини, не пустившая Андрееву в финал «Ролан Гаррос», дебютировала в топ-10 и теперь располагается в рейтинге на седьмой строчке.
Звание первой ракетки мира по-прежнему удерживает польская теннисистка Ига Швентек, ставшая победительницей «Ролан Гаррос». Арина Соболенко из Беларуси после поражения от Андреевой в четвертьфинале опустилась на третью строчку рейтинга, пропустив вперед американку Коко Гауфф.
Рейтинг WTA от 10 июня: