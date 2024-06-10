Российская теннисистка Аванесян будет выступать за Армению

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Но это еще не официально. Мы ждем получения спортсменкой гражданства Республики Армения, чтобы все было официально», — приводит слова Гилояна агенство Арменпресс.

Аванесян занимает 78-е место в мировом рейтинге. На прошедшем в Париже Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Аванесян дошло до четвертого круга, где уступила будущей финалистке турнира итальянке Джасмин Паолини в трех сетах со счетом 6:4, 0:6, 1:6. В прошлом году на «Ролан Гаррос» Аванесян также дошла до четвертого круга, но не смогла пробиться четвертьфинал. Выход в четвертый круг соревнований является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.