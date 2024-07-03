Новак Джокович повторил достижение Федерера на Уимблдоне

Джокович в матче первого круга одержал победу над чехом Витом Копршивой в трех сетах со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

После выхода во второй круг Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера. Серб вышел во второй круг Уимблдона в 19-й раз за карьеру.

Для 37-летнего Джоковича это первый матч после травмы колена. В начале июня он снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за повреждения мениска. Позднее спортсмен успешно перенес операцию, которую ему сделали в Париже.

В следующем круге вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с британцем Джейкоб Фирнли, получившим от организаторов Уимблдона уайлд-кард.

Третий в сезоне турнир Большого шлема проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет рекордные £50 млн. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.