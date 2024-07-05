Карацев и Кудерметова могут не получить допуск на Олимпиаду

Как сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, есть шанс, что Карацев и Кудерметова не получат допуск на Олимпийские игры в Париже.

"Состав опубликован и расходится с нашим, но Международная федерация тенниса (ITF) тут совсем ни при чем. И Международный олимпийский комитет, возможно, тоже не причастен. Вопрос же решается МИД Франции в том числе. Возможно, там дело. Нам не отвечают, — приводит слова Тарпищева ТАСС.

4 июля Международная федерация тенниса подтвердила участие россиян Даниила Медведева, Павла Котова, Романа Сафиуллина, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.

Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Спортсмены сыграют на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.