WTA изменила спортивное гражданство Аванесян на своем сайте

В обновленном мировом рейтинге Аванесян, располагающаяся на 58-й строчке, обозначена как представительница Армении. В ее профиле появился армянский флаг и обозначение ARM, однако ее страной пока значится Россия.

В начале июня стало известно, что Аванесян будет выступать за Армению.

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Но это еще не официально. Мы ждем получения спортсменкой гражданства Республики Армения, чтобы все было официально», — приводит слова замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна агентство Арменпресс.

Элина Аванесян не имеет титулов в одиночном разряде на уровне WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в ⅛ финала на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2023 и 2024 годах.

В июне 2023 года еще одна российская теннисистка Варвара Грачева сменила гражданство. Теперь Грачева выступает за Францию. Она проживает и тренируется в этой стране с 2016 года.