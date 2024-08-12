Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Торонто

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы два эйса, две двойные ошибки и 4 из 11 брейк-пойнтов.

Пегула является шестой ракеткой мира. В финале она встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой (132-я ракетка мира), которая по ходу турнира обыграла россиянок Дарью Касаткину (6:4, 6:3) и Анну Калинскую (6:2, отказ), а также белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:2).

Шнайдер впервые в своей карьере дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000. 20-летняя россиянка завершила свой первый турнир после Олимпиады, где вместе с Миррой Андреевой она завоевала серебряную медаль женского парного турнира. В одиночном рейтинге WTA Шнайдер занимает 24-е место.

Финальный матч пройдет ночью во вторник, 13 августа. Призовой фонд турнира в Торонто составляет 3,2 млн долларов. Действующей победительницей турнира является Джессика Пегула, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:1, 6:0).