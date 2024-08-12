Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале.
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале.
В полуфинале Рублев был сильнее итальянца Маттео Арнальди. Шестая ракетка мира Рублев обыграл Арнальди в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 18 минут.
В финале 26-летний Рублев встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным, который обыграл американца Себастьяна Корду в двух сетах со счетом 7:6 (7:0), 6:3.
Напомним, в четвертьфинале Андрей Рублев справился с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин обыграл Синнера в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:2.
После матча на пресс-конференци Рублев рассказал о ментальных трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в последнее время.
«Я был морально не в порядке. Я боролся с депрессией, и это отразилось на всех сферах моей жизни. Трудности уже долго продолжались, я начал выгорать. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше, здорово видеть себя в полуфинале большого турнира», — сказал Рублев.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 12 августа, его призовой фонд составляет более $6,7 млн.