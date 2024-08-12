Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале

«Я был морально не в порядке. Я боролся с депрессией, и это отразилось на всех сферах моей жизни. Трудности уже долго продолжались, я начал выгорать. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше, здорово видеть себя в полуфинале большого турнира», — сказал Рублев.