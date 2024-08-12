Рублев вернул себе звание шестой ракетки мира

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне. Также свои позиции в топ-3 сохранили серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции.

Главным изменением в топ-10 рейтинга стал взлет Андрея Рублева на две позиции. Он обошел поляка Хуберта Хуркача и австралийца Алекса де Минаура, вернув себе шестую строчку, которую он потерял в июле.

На минувшей неделе Рублев дошел до финала «Мастерса» в Монреале, где ему предстоит сыграть с Алексеем Попыриным из Австралии. По ходу турнира россиянин сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2).

Рейтинг АТР от 12 августа: