09:52 (мск), источник: Спорт Mail

Рублев вернул себе звание шестой ракетки мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Источник: Reuters

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне. Также свои позиции в топ-3 сохранили серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции.

Главным изменением в топ-10 рейтинга стал взлет Андрея Рублева на две позиции. Он обошел поляка Хуберта Хуркача и австралийца Алекса де Минаура, вернув себе шестую строчку, которую он потерял в июле.

На минувшей неделе Рублев дошел до финала «Мастерса» в Монреале, где ему предстоит сыграть с Алексеем Попыриным из Австралии. По ходу турнира россиянин сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2).

Рейтинг АТР от 12 августа:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 8770 очков
  2. (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7950;
  4. (4). Александр Зверев (Германия) — 6995;
  5. (5). Даниил Медведев (Россия) — 6335;
  6. (8). Андрей Рублев (Россия) — 4615;
  7. (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 4215;
  8. (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890;
  9. (10). Григор Димитров (Болгария) — 3690;
  10. (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3480;
    …22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1880;
    …63 (63). Павел Котов (Россия) — 814;
    …66 (66). Роман Сафиуллин (Россия) — 795;
    …99 (100). Аслан Карацев (Россия) — 575.

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