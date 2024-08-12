Жабер снялась с турнира, где должна была сыграть с Павлюченковой
Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер снялась с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати из-за травмы.
Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер снялась с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати из-за травмы.
В первом круге 29-летняя теннисистка из Туниса должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
«Дорогие мои, с сожалением сообщаю вам, что из-за обострившейся травмы плеча я не смогу выступить на турнире в Цинциннати. Все мои усилия по восстановлению после Торонто не помогли, мое текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США», — написала Жабер в соцсетях.
В начале месяца Жабер снялась с турнира WTA 500 в Вашингтоне. На турнире WTA 1000 в Торонто она сыграла один матч, где уступила японке Наоми Осаке (3:6, 1:6).
Турнир в Цинциннати пройдет с 13 по 19 августа. Если организаторы турнира экстренно не найдут замену Жабер, то Павлюченкова без борьбы пройдет во второй круг, где ей предстоит сыграть с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки и украинкой Ангелиной Калининой.