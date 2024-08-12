Жабер снялась с турнира, где должна была сыграть с Павлюченковой

В первом круге 29-летняя теннисистка из Туниса должна была сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Дорогие мои, с сожалением сообщаю вам, что из-за обострившейся травмы плеча я не смогу выступить на турнире в Цинциннати. Все мои усилия по восстановлению после Торонто не помогли, мое текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США», — написала Жабер в соцсетях.

В начале месяца Жабер снялась с турнира WTA 500 в Вашингтоне. На турнире WTA 1000 в Торонто она сыграла один матч, где уступила японке Наоми Осаке (3:6, 1:6).