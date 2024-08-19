Рублев сместил Джоковича в Чемпионской гонке АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Андрей Рублев поднялся на шестое место, сместив серба Новака Джоковича.
Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии. Финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) американец Фрэнсис Тиафо поднялся на 18 строчек и занимает 19-е место.
Первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Топ-10 Чемпионской гонки АТР на 19 августа:
- Янник Синнер (Италия) — 7050 очков.
- Карлос Алькарас (Испания) — 5960.
- Александр Зверев (Германия) — 5715.
- Даниил Медведев (Россия) — 4020.
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3595.
- Андрей Рублев (Россия) — 3280.
- Новак Джокович (Сербия) — 3160.
- Алекс де Минор (Австралия) — 2905.
- Стефанос Циципас (Греция) — 2725.
- Тейлор Фритц (США) — 2590.