Рублев сместил Джоковича в Чемпионской гонке АТР

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии. Финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) американец Фрэнсис Тиафо поднялся на 18 строчек и занимает 19-е место.