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Рублев сместил Джоковича в Чемпионской гонке АТР

26-летний Андрей Рублев на минувшей неделе дошел до четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати.

Источник: Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Андрей Рублев поднялся на шестое место, сместив серба Новака Джоковича.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии. Финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) американец Фрэнсис Тиафо поднялся на 18 строчек и занимает 19-е место.

Первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Топ-10 Чемпионской гонки АТР на 19 августа:

  1. Янник Синнер (Италия) — 7050 очков.
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 5960.
  3. Александр Зверев (Германия) — 5715.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 4020.
  5. Каспер Рууд (Норвегия) — 3595.
  6. Андрей Рублев (Россия) — 3280.
  7. Новак Джокович (Сербия) — 3160.
  8. Алекс де Минор (Австралия) — 2905.
  9. Стефанос Циципас (Греция) — 2725.
  10. Тейлор Фритц (США) — 2590.