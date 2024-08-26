Рафаэль Надаль победил Уилла Смита в гонках на электрокатерах

Ранее Надаль снялся с последнего в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом, испанец пропустит три из четырех турниров Большого шлема в этом сезоне. Ранее он не сыграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» вылетел уже в первом круге, уступив немцу Александру Звереву (3:6, 6:7, 3:6).