Рафаэль Надаль победил Уилла Смита в гонках на электрокатерах

Этап UIM E1 World Championship Como GP прошел в Италии на озере Комо.
Надаль стал владельцем команды Team Rafa в E1. В июне прошлого года он объявил о новом пятилетнем партнерстве E1 с Sunreef Yachts. Помимо Смита, Надаль присоединился к впечатляющему списку владельцев команд, включая легенду НФЛ Тома Брэди, экс-футболиста «Челси» Дидье Дрогба, пилота «Формулы-1» Серхио Переса и других.
Команда Смита Westbrook Racing одержала победу в гонке на озере Комо.
Команда Тома Брэди лидирует в чемпионате Е1, набрав 70 очков. Команда Уилла Смита занимает второе место с 60 очками. На третьем месте располагается команда американского певца Марка Энтони с 53 баллами.
Ранее Надаль снялся с последнего в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом, испанец пропустит три из четырех турниров Большого шлема в этом сезоне. Ранее он не сыграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» вылетел уже в первом круге, уступив немцу Александру Звереву (3:6, 6:7, 3:6).
38-летний Надаль является четырехкратным победителем US Open. Он выиграл турнир в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.
Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.