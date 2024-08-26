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Рафаэль Надаль победил Уилла Смита в гонках на электрокатерах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил голливудского актера Уилла Смита в заезде на электрокатерах.

Этап UIM E1 World Championship Como GP прошел в Италии на озере Комо.

Надаль стал владельцем команды Team Rafa в E1. В июне прошлого года он объявил о новом пятилетнем партнерстве E1 с Sunreef Yachts. Помимо Смита, Надаль присоединился к впечатляющему списку владельцев команд, включая легенду НФЛ Тома Брэди, экс-футболиста «Челси» Дидье Дрогба, пилота «Формулы-1» Серхио Переса и других.

Команда Смита Westbrook Racing одержала победу в гонке на озере Комо.

Команда Тома Брэди лидирует в чемпионате Е1, набрав 70 очков. Команда Уилла Смита занимает второе место с 60 очками. На третьем месте располагается команда американского певца Марка Энтони с 53 баллами.

Ранее Надаль снялся с последнего в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом, испанец пропустит три из четырех турниров Большого шлема в этом сезоне. Ранее он не сыграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» вылетел уже в первом круге, уступив немцу Александру Звереву (3:6, 6:7, 3:6).

38-летний Надаль является четырехкратным победителем US Open. Он выиграл турнир в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.