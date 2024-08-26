Первая ракетка мира высказался о скандале с допинг-пробами

«Все закончилось, большой груз упал с моих плеч. Надеюсь, что ни один игрок не пройдет через это. Также надеюсь, что люди поймут, почему мне позволили продолжать играть и почему я не виновен», — сказал Синнер.
20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало заявление, в котором сообщило о двух положительных допинг-пробах Синнера, взятых в марте этого года на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Обе пробы дали положительный результат на анаболический препарат клостебол. Теннисист объяснил попадание запрещенного препарата в организм через спрей, который использовал его физиотерапевт для обработки пореза на собственном пальце.
Синнер избежал дисквалификации, но был лишен 400 рейтинговых очков и 325 тыс. долларов призовых, которые он заработал в Индиан-Уэллсе. 23-летний итальянец дошел до полуфинала турнира, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (6:1, 3:6, 2:6).