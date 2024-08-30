Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

В матче второго круга Медведев победил представителя Венгрии Фабиана Марожана в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.
В следующем круге пятая ракетка мира Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли.
Таким образом из российских теннисистов до третьего круга дошли лишь Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублев. За выход в четвертый круг Рублев поборется с представителем Чехии Иржи Легечкой.
Напомним, в прошлом году Медведев дошел до финала соревнований, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6.
В 2021 году Медведев стал победителем единственного в карьере турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США, обыграв в финале того же Новака Джоковича.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.