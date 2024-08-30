Третья ракетка мира сенсационно вылетел во втором круге US Open

«Во время матча я мысленно боролся с самим собой. В теннисе ты играешь против кого-то, кто хочет того же, что и ты, — выиграть матч, и ты должен быть настолько спокоен, насколько можешь, чтобы лучше думать в матче и стараться делать хорошие вещи.



В некоторых моментах я был впереди. Потом я проиграл несколько очков, я упал духом. Это были американские горки, скажем так, в моем сознании. Я не могу быть таким, если хочу думать о больших успехах, поэтому мне нужно это улучшить. Я должен научиться этому.



Я не знаю, что сейчас сказать. Прежде всего, я думаю, что он сыграл великолепно. Он показал очень хороший теннис», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.