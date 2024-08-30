Третья ракетка мира сенсационно вылетел во втором круге US Open

В матче второго круга третья ракетка мира Алькарас уступил 74-й ракетке мира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в трех сетах со счетом 1:6, 5:7, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.
«Во время матча я мысленно боролся с самим собой. В теннисе ты играешь против кого-то, кто хочет того же, что и ты, — выиграть матч, и ты должен быть настолько спокоен, насколько можешь, чтобы лучше думать в матче и стараться делать хорошие вещи.
В некоторых моментах я был впереди. Потом я проиграл несколько очков, я упал духом. Это были американские горки, скажем так, в моем сознании. Я не могу быть таким, если хочу думать о больших успехах, поэтому мне нужно это улучшить. Я должен научиться этому.
Я не знаю, что сейчас сказать. Прежде всего, я думаю, что он сыграл великолепно. Он показал очень хороший теннис», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
Напомним, в 2022 году Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.
После поражения Алькараса в одиночном разряде на US Open не осталось испанских игроков. Таким образом испанские теннисисты установили антирекорд в XXI веке: в предыдущий раз, когда в третьем круге в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США не осталось ни одного игрока из Испании случился в 1999 году.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.