Павлюченкова сыграет с первой ракеткой мира на US Open

В матче второго круга Павлюченкова победила представительницу Италии Элизабетту Коччаретто в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.
За выход в четвертый круг соревнований 33-летняя Павлюченкова поборется с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая обыграла японку Эну Сихабару, отдав ей лишь один гейм — 6:0, 6:1.
В прошлом году 27-я ракетка мира Павлюченкова вылетела во втором круге US Open, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной. А Ига Свентек потерпела поражение в четвертом круге от Алены Остапенко из Латвии.
Напомним, ранее в третий круг US Open вышли россиянки Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и серебряный призер Олимпийских игр в Париже Диана Шнайдер.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.