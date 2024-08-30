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Павлюченкова сыграет с первой ракеткой мира на US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свентек.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче второго круга Павлюченкова победила представительницу Италии Элизабетту Коччаретто в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.

За выход в четвертый круг соревнований 33-летняя Павлюченкова поборется с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая обыграла японку Эну Сихабару, отдав ей лишь один гейм — 6:0, 6:1.

В прошлом году 27-я ракетка мира Павлюченкова вылетела во втором круге US Open, проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной. А Ига Свентек потерпела поражение в четвертом круге от Алены Остапенко из Латвии.

Напомним, ранее в третий круг US Open вышли россиянки Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и серебряный призер Олимпийских игр в Париже Диана Шнайдер.

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.