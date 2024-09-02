Победительница US Open Коко Гауфф вылетела в четвертом круге

«Да, я ожидала большего, но в конце концов это случилось, и я знаю, что могу все изменить. Я имею в виду, что психологически и эмоционально я выложилась на полную. Конечно, были моменты, связанные с исполнением, где, очевидно, я хотела бы подавать лучше. Думаю, если бы я это сделала, все сложилось бы по-другому.



Эмма играла очень хорошо. Мне кажется, она все делала хорошо. Она очень агрессивно действовала на моей второй подаче, оказывала большее давление. Так что в эмоциональном плане я ни о чем не жалею, но, конечно, мне бы хотелось сыграть лучше», — приводит слова третьей ракетки мира Гауфф пресс-служба WTA.