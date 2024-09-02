Победительница US Open Коко Гауфф вылетела в четвертом круге

В матче четвертого круга Гауфф уступила Наварро в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. В четвертьфинале US Open 23-летняя Наварро сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой, которая обыграла китаянку Ван Яфань со счетом 6:1, 6:2. Победительница этой встречи выйдет в свой первый полуфинал на турнирах Большого шлема.
«Да, я ожидала большего, но в конце концов это случилось, и я знаю, что могу все изменить. Я имею в виду, что психологически и эмоционально я выложилась на полную. Конечно, были моменты, связанные с исполнением, где, очевидно, я хотела бы подавать лучше. Думаю, если бы я это сделала, все сложилось бы по-другому.
Эмма играла очень хорошо. Мне кажется, она все делала хорошо. Она очень агрессивно действовала на моей второй подаче, оказывала большее давление. Так что в эмоциональном плане я ни о чем не жалею, но, конечно, мне бы хотелось сыграть лучше», — приводит слова третьей ракетки мира Гауфф пресс-служба WTA.
Напомним, в прошлом году Гауфф выиграла свой единственный в карьере турнир Большого шлема — US Open, обыграв в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.