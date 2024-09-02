Соболенко вышла в 10-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема

«Мне очень нравится играть на этих больших стадионах, чувствовать всю поддержку. Я просто не хочу уезжать отсюда раньше времени. Я просто хочу оставаться здесь как можно дольше и наслаждаться.



Это был очень сложный матч, особенно во втором сете. Она включилась в игру и стала играть немного лучше, чем в первом сете. Я очень рада, что смогла победить», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.