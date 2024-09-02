Соболенко вышла в 10-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема

Встреча ⅛ финала между Соболенко и 35-й ракеткой мира Мертенс завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 в пользу Соболенко. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. Эта победа стала для белорусской теннисистки 27-й на хардовом покрытии в этом сезоне.
В четвертьфинале вторая ракетка мира Соболенко встретится с победительнице матча между олимпийской чемпионкой Парижа китаянкой Чжэн Циньвэнь и серебряным призером Игр Донной Векич из Хорватии.
Для Арины Соболенко выход в ¼ финала стал десятым на турнирах Большого шлема и четвертым подряд на US Open. В последний раз это удавалось сделать Серене Уильямс, которая шесть раз подряд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США в период с 2011-го по 2016 год.
«Мне очень нравится играть на этих больших стадионах, чувствовать всю поддержку. Я просто не хочу уезжать отсюда раньше времени. Я просто хочу оставаться здесь как можно дольше и наслаждаться.
Это был очень сложный матч, особенно во втором сете. Она включилась в игру и стала играть немного лучше, чем в первом сете. Я очень рада, что смогла победить», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Примечательно, что Соболекно и Мертенс в паре выиграли два турнира Большого шлема. В 2019 году — US Open, а в 2021 — Открытый чемпионат Австралии.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.