Новак Джокович сыграет на Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии

Кроме Джоковича в состав национальной команды Сербии вошли 66-я ракетка мира Душан Лайович, занимающий 54-е место в мировом рейтинге Миомир Кецманович и Хамад Меджедович, который располагается на 137 месте в рейтинге АТР.