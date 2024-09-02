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Новак Джокович сыграет на Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии

Вторая ракетка мира Новак Джокович вошел в состав сборной Сербии на квалификационный матч первой мировой группы Кубка Дэвиса с Грецией, сообщает пресс-служба турнира в одной из соцсетей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сербия примет Грецию в Белграде. Матчи пройдут 13 и 14 сентября.

Кроме Джоковича в состав национальной команды Сербии вошли 66-я ракетка мира Душан Лайович, занимающий 54-е место в мировом рейтинге Миомир Кецманович и Хамад Меджедович, который располагается на 137 месте в рейтинге АТР.

В других парах квалификационного раунда сыграют:

Хорватия — Литва;
Швеция — Индия;
Казахстан — Дания;
Польша — Южная Корея;
Швейцария — Перу;
Египет — Венгрия;
Норвегия — Португалия;
Австрия — Турция;
Тайвань — Босния и Герцеговина;
Израиль — Украина;
Япония — Колумбия.

Победители будут бороться за выход в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2025.

В минувшем розыгрыше Кубка Дэвиса сборная Сербии уступила в полуфинале итальянцам, которые в итоге стали победителями соревнований, обыграв Австралию.

Сборная Сербии с Джоковичем в составе в 2010 году стала победителем Кубка Дэвиса.