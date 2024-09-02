Новак Джокович сыграет на Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии

Сербия примет Грецию в Белграде. Матчи пройдут 13 и 14 сентября.
Кроме Джоковича в состав национальной команды Сербии вошли 66-я ракетка мира Душан Лайович, занимающий 54-е место в мировом рейтинге Миомир Кецманович и Хамад Меджедович, который располагается на 137 месте в рейтинге АТР.
В других парах квалификационного раунда сыграют:
Хорватия — Литва;
Швеция — Индия;
Казахстан — Дания;
Польша — Южная Корея;
Швейцария — Перу;
Египет — Венгрия;
Норвегия — Португалия;
Австрия — Турция;
Тайвань — Босния и Герцеговина;
Израиль — Украина;
Япония — Колумбия.
Победители будут бороться за выход в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2025.
В минувшем розыгрыше Кубка Дэвиса сборная Сербии уступила в полуфинале итальянцам, которые в итоге стали победителями соревнований, обыграв Австралию.
Сборная Сербии с Джоковичем в составе в 2010 году стала победителем Кубка Дэвиса.