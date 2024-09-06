Арина Соболенко вышла в финал US Open, где сыграет с американкой

В полуфинале 26-летняя Соболенко обыграла 12-ю ракетку мира американку Эмму Наварро, впервые в карьере вышедшую в ½ финала на турнирах Большого шлема, в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что в последней встрече между теннисистками на хардовом покрытии, которая прошла в Индиан-Уэллсе, Наварро обыграла Соболенко в четвертом круге.
«Я очень много работала над своим настроем на матч. Мне кажется, я стала гораздо спокойнее в решающие моменты. Даже если у меня что-то не получается, я продолжаю делать правильные вещи и сохраняю контроль. Я действительно очень горжусь собой, что смогла дойти до того момента, когда я контролирую свои эмоции», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Как сообщает OptaAcе, Соболенко стала первой теннисисткой за последние пять лет, которая смогла выйти в финал US Open дважды. Ранее это удавалось Серене Уильямс в 2018 и 2019 годах. Напомним, в прошлом году белорусская спортсменка также дошла до этой стадии турнира, но уступила в борьбе за титул американке Коко Гауфф.
Также Соболенко второй сезон подряд выходит в финал на двух турнирах с хардовым покрытием — Australian Open и US Open. Она повторила достижение Штеффи Граф, Моники Селеш, Мартины Хингис и Виктории Азаренко, после того, как Открытый чемпионат Австралии в 1988 году перешел с травяного покрытия на хардовое.
В другом полуфинале шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
30-летняя Пегула впервые в карьере вышла в финал на турнирах Большого шлема. Ранее она останавливалась на стадиях ¼ финала. Пегула одержала 14 побед в последних 15 матчах. Она выиграла титул в Торонто и дошла до финала на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати, где уступила Соболенко.
Арина Соболенко ведет в противостоянии с Джессикой Пегулой со счетом 5−2.
Финал в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 7 сентября. Победительница Открытого чемпионата США получит $3,6 млн, а финалистка $1,8 млн.