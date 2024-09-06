Арина Соболенко вышла в финал US Open, где сыграет с американкой

«Я очень много работала над своим настроем на матч. Мне кажется, я стала гораздо спокойнее в решающие моменты. Даже если у меня что-то не получается, я продолжаю делать правильные вещи и сохраняю контроль. Я действительно очень горжусь собой, что смогла дойти до того момента, когда я контролирую свои эмоции», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.