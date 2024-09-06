Шнайдер рассказала, чего не хватило для золота Олимпиады-2024

«Не думаю, что это чудо. Просто все сложилось хорошо. Я очень расстроилась, когда мы уступили в финале, и только потом пришло осознание того, что мы ни разу не то что не играли, а даже не тренировались вместе. Мы могли вылететь в первом круге просто потому, что не успели найти друг к другу подход. Вероятность этого была большой. Сейчас, уже немножко остыв, понимаю: серебро в таких обстоятельствах — это тоже невероятно здорово.



Чего не хватило для золота? Отвечаю только за себя. Мне кажется, что после первого сета я немножко потеряла фокус и позволила эмоциям взять надо мной контроль. Соперницы воспользовались этим моментом и перевернули ход матча», — сказала Шнайдер.