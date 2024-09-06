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Шнайдер рассказала, чего не хватило для золота Олимпиады-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «Спорт-Экспресс» подвела итоги выступления на олимпийском теннисном турнире в Париже в паре с Миррой Андреевой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В финале женского парного разряда Шнайдер и Андреева уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10). Они стали серебряными призерами Олимпиады-2024.

«Не думаю, что это чудо. Просто все сложилось хорошо. Я очень расстроилась, когда мы уступили в финале, и только потом пришло осознание того, что мы ни разу не то что не играли, а даже не тренировались вместе. Мы могли вылететь в первом круге просто потому, что не успели найти друг к другу подход. Вероятность этого была большой. Сейчас, уже немножко остыв, понимаю: серебро в таких обстоятельствах — это тоже невероятно здорово.

Чего не хватило для золота? Отвечаю только за себя. Мне кажется, что после первого сета я немножко потеряла фокус и позволила эмоциям взять надо мной контроль. Соперницы воспользовались этим моментом и перевернули ход матча», — сказала Шнайдер.

20-летняя Шнайдер и 17-летняя Андреева принесли России единственную медаль на Олимпийских играх в Париже.