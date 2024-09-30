Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Пекине

В четвертом круге Мирра встретится с полькой Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли между собой два раза, счет в противостоянии ничейный —1−1. В последней на данный момент встрече представительница Польши обыграла Андрееву в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.