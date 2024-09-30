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Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Мирра Андреева в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Пекине обыграла 20-ю ракетку мира из Хорватии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

17-летняя россиянка, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, обыграла финалистку олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде Донну Векич из Хорватии — 3:6, 6:4, 6:4.

В четвертом круге Мирра встретится с полькой Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли между собой два раза, счет в противостоянии ничейный —1−1. В последней на данный момент встрече представительница Польши обыграла Андрееву в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде на Играх 2024 года. В финале россиянки уступили дуэту из Италии Жасмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6 (7:10).

Призовой фонд турнира в Пекине превышает 8,9 миллиона долларов. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек, которая год назад в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову.