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Андреева и Шнайдер не смогли выйти в полуфинал турнира в Пекине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Shi Tang/Getty Images

Андреева и Шнайдер уступили американскому дуэту Софья Кенин и Бетани Маттек-Сэндс в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Для россиянок этот турнир стал первым, после того, как они завоевали серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Тогда в финале Андреева и Шнайдер уступили итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани.

17-летняя Мирра Андреева продолжает борьбу за титул в одиночном разряде. Завтра, 4 октября, в четвертьфинале соревнований она сыграет против олимпийской чемпионки Парижа в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь.

Андреева повторила достижение Марии Шараповой, став одной из самых молодых четвертьфиналисток Пекина. Она вышла в ¼ финала в возрасте 17 лет и 156 дней, ровно столько же было Шараповой в 2004 году. Тогда Шарапова дошла до полуфинала China Open, где уступила соотечественнице Светлане Кузнецовой.

Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.