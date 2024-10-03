Андреева и Шнайдер не смогли выйти в полуфинал турнира в Пекине

Андреева и Шнайдер уступили американскому дуэту Софья Кенин и Бетани Маттек-Сэндс в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.
Для россиянок этот турнир стал первым, после того, как они завоевали серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Тогда в финале Андреева и Шнайдер уступили итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани.
17-летняя Мирра Андреева продолжает борьбу за титул в одиночном разряде. Завтра, 4 октября, в четвертьфинале соревнований она сыграет против олимпийской чемпионки Парижа в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь.
Андреева повторила достижение Марии Шараповой, став одной из самых молодых четвертьфиналисток Пекина. Она вышла в ¼ финала в возрасте 17 лет и 156 дней, ровно столько же было Шараповой в 2004 году. Тогда Шарапова дошла до полуфинала China Open, где уступила соотечественнице Светлане Кузнецовой.
Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.