Даниил Медведев заработал 146 млн рублей за 69 минут

Несмотря на поражение, Даниил Медведев заработал 1,5 млн долларов призовых за поражение — это первый подобный случай в истории тенниса. Таким образом, за каждую минуту на корте Медведев получил около 2,1 млн рублей. Следует отметить, что в 2023 году Медведев получил 1,5 млн долларов за выход в финал US Open.
Даниил Медведев в 2024 году на соревнованиях ATP заработал 4,8 млн долларов, а самыми крупными призовыми за один турнир для него были 2,5 млн долларов за победу на US Open в 2021 году.
Выставочный турнир «Шлем шести королей» (Six Kings Slam) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде собрал таких теннисистов как серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Его участники сражаются за самые большие призовые деньги в теннисной истории. Чемпион заработает в Саудовской Аравии за три матча шесть миллионов долларов — примерно столько же Синнер и Алькарас получили, выиграв по два «Больших шлема» в нынешнем сезоне.
Влед за выставочным турниром в Эр-Рияде с 2 по 9 ноября состоится Итоговый турнир WTA. Причем также с рекордным для таких соревнований призовым фондом — 15,25 миллиона долларов.