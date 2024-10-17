Даниил Медведев заработал 146 млн рублей за 69 минут

Выставочный турнир «Шлем шести королей» (Six Kings Slam) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде собрал таких теннисистов как серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Его участники сражаются за самые большие призовые деньги в теннисной истории. Чемпион заработает в Саудовской Аравии за три матча шесть миллионов долларов — примерно столько же Синнер и Алькарас получили, выиграв по два «Больших шлема» в нынешнем сезоне.