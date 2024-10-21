Соболенко стала первой ракеткой мира. Касаткина вошла в топ-10

Судьба звания первой ракетки мира по итогам года будет решаться на Итоговом турнире WTA, который пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. Швентек является действующей победительницей турнира — в полуфинале она обыграла Соболенко (3:6, 2:6), а в финале не оставила шансов американке Джессике Пегуле (6:1, 6:0).