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Соболенко стала первой ракеткой мира. Касаткина вошла в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Белоруска Арина Соболенко спустя почти год вернула себе звание первой ракетки, сместив на второе место Игу Швентек из Польши. Впервые 26-летняя теннисистка возглавила рейтинг в сентябре 2023 года и возглавляла его на протяжении восьми недель.

Судьба звания первой ракетки мира по итогам года будет решаться на Итоговом турнире WTA, который пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. Швентек является действующей победительницей турнира — в полуфинале она обыграла Соболенко (3:6, 2:6), а в финале не оставила шансов американке Джессике Пегуле (6:1, 6:0).

Первая ракетка России Дарья Касаткина впервые с лета 2023 года вернулась в топ-10, расположившись на девятой строчке. Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции вверх и теперь занимает 17-е место. Внушительный скачок сделала Анна Блинкова, переместившись с 99-й на 85-ю строчку.

Рейтинг WTA от 21 октября:

  1. (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9706 очков.
  2. (1). Ига Швентек (Польша) — 9665.
  3. (3). Кори Гауфф (США) — 5963.
  4. (4). Джессика Пегула (США) — 5785.
  5. (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471.
  6. (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.
  7. (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480.
  8. (8). Эмма Наварро (США) — 3698.
  9. (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500.
  10. (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194…
    12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975…
    16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2585…
    17 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578…
    23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035…
    28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
    30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…
    37 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
    61 (64). Камилла Рахимова (Россия) — 990
    62 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 988…
    65 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947
    85 (99). Анна Блинкова (Россия) — 815.