Соболенко стала первой ракеткой мира. Касаткина вошла в топ-10

Белоруска Арина Соболенко спустя почти год вернула себе звание первой ракетки, сместив на второе место Игу Швентек из Польши. Впервые 26-летняя теннисистка возглавила рейтинг в сентябре 2023 года и возглавляла его на протяжении восьми недель.
Судьба звания первой ракетки мира по итогам года будет решаться на Итоговом турнире WTA, который пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. Швентек является действующей победительницей турнира — в полуфинале она обыграла Соболенко (3:6, 2:6), а в финале не оставила шансов американке Джессике Пегуле (6:1, 6:0).
Первая ракетка России Дарья Касаткина впервые с лета 2023 года вернулась в топ-10, расположившись на девятой строчке. Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции вверх и теперь занимает 17-е место. Внушительный скачок сделала Анна Блинкова, переместившись с 99-й на 85-ю строчку.
Рейтинг WTA от 21 октября:
- (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9706 очков.
- (1). Ига Швентек (Польша) — 9665.
- (3). Кори Гауфф (США) — 5963.
- (4). Джессика Пегула (США) — 5785.
- (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471.
- (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.
- (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480.
- (8). Эмма Наварро (США) — 3698.
- (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500.
- (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194…
12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975…
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2585…
17 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578…
23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035…
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…
37 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
61 (64). Камилла Рахимова (Россия) — 990
62 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 988…
65 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947
85 (99). Анна Блинкова (Россия) — 815.