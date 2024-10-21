Андреева назвала Касаткину сучкой после поражения в финале

В финале турнире категории WTA-500 в Нинбо 17-летняя теннисистка уступила соотечественнице Дарье Касаткиной (0:6, 6:4, 4:6).
«Завершаю сезон 2024 года финалом в Нинбо! Мои поздравления этой сучке Касаткиной, ты однозначно показала отличный теннис. И прости, Кончита (Мартинес, тренер Андреевой — прим. ред.), надеюсь, ты меня не убьешь», — написала Андреева.
Позднее Касаткина отреагировала на пост Андреевой, оставив под публикацией комментарий «Сучка это одобряет».
В 2024 году Мирра Андреева приняла участие в 32 турнирах WTA, включая все турниры «Большого шлема». Она дошла до полуфинала «Роллан Гаррос», а также завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже в парном разряде (вместе с Дианой Шнайдер).
Также Андреева впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA — на данный момент она находится на 17-й позиции. По итогам календарного года она заработала около 1 млн 925 тыс. долларов призовых.