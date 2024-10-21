Андреева назвала Касаткину сучкой после поражения в финале

В 2024 году Мирра Андреева приняла участие в 32 турнирах WTA, включая все турниры «Большого шлема». Она дошла до полуфинала «Роллан Гаррос», а также завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в Париже в парном разряде (вместе с Дианой Шнайдер).