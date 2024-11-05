Рублев заменит Джоковича на Итоговом турнире АТР

Ранее 37-летний серб сообщил, что не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Таким образом, право сыграть в Турине перешло к Рублеву, который занимает девятое место в чемпионской гонке ATP. Он сохранит эту позицию вне зависимости от выступления на турнире в Меце на этой неделе.
В качестве запасных на Итоговый турнир заявлены болгарин Григор Димитров и грек Стефанос Циципас. Также в Турине сыграет первая ракетка России Даниил Медведев.
Итоговый турнир АТР стартует в воскресенье, 10 ноября. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Янника Синнера (6:3, 6:3).