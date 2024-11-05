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Рублев заменит Джоковича на Итоговом турнире АТР

Вторая ракетка России Андрей Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине благодаря снятию серба Новак Джоковича.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее 37-летний серб сообщил, что не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Таким образом, право сыграть в Турине перешло к Рублеву, который занимает девятое место в чемпионской гонке ATP. Он сохранит эту позицию вне зависимости от выступления на турнире в Меце на этой неделе.

В качестве запасных на Итоговый турнир заявлены болгарин Григор Димитров и грек Стефанос Циципас. Также в Турине сыграет первая ракетка России Даниил Медведев.

Итоговый турнир АТР стартует в воскресенье, 10 ноября. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Янника Синнера (6:3, 6:3).