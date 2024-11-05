Рублев заменит Джоковича на Итоговом турнире АТР

Ранее 37-летний серб сообщил, что не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Таким образом, право сыграть в Турине перешло к Рублеву, который занимает девятое место в чемпионской гонке ATP. Он сохранит эту позицию вне зависимости от выступления на турнире в Меце на этой неделе.