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«Казалось, не могу играть лучше». Синнер — о победе на итоговом турнире

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP, который завершился на прошлой неделе на его родине в Италии. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале 23-летний итальянец обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4). Для Синнера это первая победа на Итоговом турнире АТР в карьере.

«Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это нечто особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего работает с каждым соперником, и старался играть в свой лучший теннис. Это было ключевым моментом. С моей стороны это был турнир очень высокого уровня. Временами я не мог играть лучше, так что очень счастлив», — сказал Синнер.

Синнер не проиграл на Итоговом турнире ни одного сета и заработал рекордные в истории ATP призовые — 4,88 млн долларов.