«Казалось, не могу играть лучше». Синнер — о победе на итоговом турнире

«Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это нечто особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего работает с каждым соперником, и старался играть в свой лучший теннис. Это было ключевым моментом. С моей стороны это был турнир очень высокого уровня. Временами я не мог играть лучше, так что очень счастлив», — сказал Синнер.