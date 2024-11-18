«Казалось, не могу играть лучше». Синнер — о победе на итоговом турнире

В финале 23-летний итальянец обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4). Для Синнера это первая победа на Итоговом турнире АТР в карьере.
«Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это нечто особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего работает с каждым соперником, и старался играть в свой лучший теннис. Это было ключевым моментом. С моей стороны это был турнир очень высокого уровня. Временами я не мог играть лучше, так что очень счастлив», — сказал Синнер.
Синнер не проиграл на Итоговом турнире ни одного сета и заработал рекордные в истории ATP призовые — 4,88 млн долларов.