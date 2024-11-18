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Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошедшей неделе завершился Итоговый турнир ATP. Янник Синнер, сохранивший лидерство в мировом рейтинге, в финале в двух сетах переиграл американца Тейлора Фритца (6:4, 6:4). По итогам соревнований Фритц стал четвертой ракеткой мира. Даниил Медведев на турнире выиграл один матч и не смог выйти из группы.

В тройку лучших, помимо Синнера, также входят представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Россиянин Андрей Рублев сохранил в рейтинге восьмую позицию. На Итоговом турнире ATP спортсмен проиграл три матча на групповом этапе и не сумел пробиться в полуфинал соревнований.

Из россиян в топ-100 также входят Карен Хачанов (19-е место), Роман Сафиуллин (60) и Павел Котов (85).

В Итоговом турнире ATP принимали участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. Турнир проходил с 10 по 17 ноября в Турине. Призовой фонд турнира составил более 15 миллионов долларов.