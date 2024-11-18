Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP

На прошедшей неделе завершился Итоговый турнир ATP. Янник Синнер, сохранивший лидерство в мировом рейтинге, в финале в двух сетах переиграл американца Тейлора Фритца (6:4, 6:4). По итогам соревнований Фритц стал четвертой ракеткой мира. Даниил Медведев на турнире выиграл один матч и не смог выйти из группы.