Надаль: Чувствую, это был мой последний профессиональный матч

19 ноября в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса 38-летний теннисист проиграл нидерландцу Ботику ван де Зансхюлпу со счетом 4:6, 4:6. Ранее испанец заявил, что Кубок Дэвиса-2024 станет для него последним турниром в карьере.
«Похоже, это был мой последний матч в одиночном разряде в профессиональной карьере. Я проиграл свой первый матч на Кубке Дэвиса и последний», — цитирует Надаля Marca.
В своем первом матче на Кубке Дэвиса Рафаэль Надаль 20 лет назад уступил чеху Иржи Новаку. Всего Надаль провел на Кубке Дэвиса 31 игру, из которых выиграл 29.
За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу — 24.