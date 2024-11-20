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Надаль: Чувствую, это был мой последний профессиональный матч

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что провел последний одиночный матч на профессиональном уровне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19 ноября в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса 38-летний теннисист проиграл нидерландцу Ботику ван де Зансхюлпу со счетом 4:6, 4:6. Ранее испанец заявил, что Кубок Дэвиса-2024 станет для него последним турниром в карьере.

«Похоже, это был мой последний матч в одиночном разряде в профессиональной карьере. Я проиграл свой первый матч на Кубке Дэвиса и последний», — цитирует Надаля Marca.

В своем первом матче на Кубке Дэвиса Рафаэль Надаль 20 лет назад уступил чеху Иржи Новаку. Всего Надаль провел на Кубке Дэвиса 31 игру, из которых выиграл 29.

За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу — 24.