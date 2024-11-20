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Евгений Кафельников рассказал о самом ярком качестве Рафаэля Надаля

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал самое яркое качество легендарного испанца Рафаэля Надаля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Самое яркое, что запомнилось, конечно, его волевые качества как спортсмена, который отдал теннису всю свою жизнь. Его игра, его отношение подкупали многих болельщиков и, наверное, в том числе меня», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из большого спорта после финального этапа Кубка Дэвиса. Вчера, 19 ноября, Надаль официально завершил карьеру после матча в рамках четвертьфинала турнира. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Одна из ключевых причин завершения его карьеры — многочисленные травмы. Теннисист не раз признавался, что тело уже не позволяет играть ему на том уровне, на котором он привык.