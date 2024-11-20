Евгений Кафельников рассказал о самом ярком качестве Рафаэля Надаля

«Самое яркое, что запомнилось, конечно, его волевые качества как спортсмена, который отдал теннису всю свою жизнь. Его игра, его отношение подкупали многих болельщиков и, наверное, в том числе меня», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».