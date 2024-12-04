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Синнер признался, что вырос как игрок благодаря Медведеву

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, над чем ему еще предстоит поработать, а также высоко оценил игру россиянина Даниила Медведева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Shi Tang/Getty Images

«Мой теннис универсален, но, например, я все еще не знаю, как хорошо играть у сетки. Игрок, благодаря которому я очень сильно вырос, — это Медведев. Я никогда не выполнял серв‑энд‑воллей, а он заставил меня практиковать это, чтобы попытаться победить его. Против некоторых игроков мне приходится делать больше дальних бэкхендов. В теннисе вы учитесь на своих отношениях с соперником. Настоящий вопрос для игрока: как мне попасть в голову соперника? Если вы угадаете ответ, все в матче изменится», — сказал Синнер в интервью журналу Esquire Australia.

23-летний Синнер 26 недель возглавляет мировой рейтинг. На счету итальянца 18 титулов под эгидой ATP, 8 из них он выиграл в сезоне‑2024. В этом году Янник, среди прочего, одержал победу на двух турнирах «Больших шлема», трех «Мастерсах» и Итоговом чемпионате ATP. Кроме того, он также выиграл Кубок Дэвиса — главное командное соревнование года.

Даниил Медведев — экс‑первая ракетка мира, победитель 20 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде (в том числе US Open‑2021). Сейчас 28‑летний россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге.

Синнер и Медведев 15 раз встречались друг с другом на турнирах ATP. Счет в противостоянии — 8−7 в пользу лидера мирового рейтинга, причем первые 6 поединков остались за россиянином. В 2024 году Янник пять раз выиграл у Даниила, включая победу в драматичном пятисетовом поединке в финале Australian Open.