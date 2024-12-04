Синнер признался, что вырос как игрок благодаря Медведеву

«Мой теннис универсален, но, например, я все еще не знаю, как хорошо играть у сетки. Игрок, благодаря которому я очень сильно вырос, — это Медведев. Я никогда не выполнял серв‑энд‑воллей, а он заставил меня практиковать это, чтобы попытаться победить его. Против некоторых игроков мне приходится делать больше дальних бэкхендов. В теннисе вы учитесь на своих отношениях с соперником. Настоящий вопрос для игрока: как мне попасть в голову соперника? Если вы угадаете ответ, все в матче изменится», — сказал Синнер в интервью журналу Esquire Australia.