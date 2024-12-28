Мирра Андреева опередила Джоковича в забавном челлендже: видео

Мирра Андреева, Джокович и другие теннисисты обматывали ракетку на скорость. Такой челлендж предложили спортсменам организаторы турнира в австралийском Брисбене.
16-я ракетка мира Андреева справилась с заданием за 7 секунд. Сербскому теннисисту понадобилось на обмотку инвентаря 9,8 секунды.
Турнир категории WTA 500 пройдет в Брисбене с 29 декабря по 5 января. Общий призовой фонд соревнований составит чуть более $1,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
У мужчин турнир категории АТР 250 также стартует 29 декабря и завершится 5 января. Действующим победителем соревнований является болгарин Григор Димитров.
Новак Джокович сыграет в Брисбене в одиночном и в парном разрядах. В паре с сербом выступит австралиец Ник Кирьос. Спортсмены получили уайлд кард от организаторов. В первом круге они встретятся с Александром Эрлером (Австрия) и Андреасом Мьесой (Германия).