Мирра Андреева опередила Джоковича в забавном челлендже: видео

Новак Джокович сыграет в Брисбене в одиночном и в парном разрядах. В паре с сербом выступит австралиец Ник Кирьос. Спортсмены получили уайлд кард от организаторов. В первом круге они встретятся с Александром Эрлером (Австрия) и Андреасом Мьесой (Германия).