Джокович повторил шутку Медведева про деньги, девушек и казино

«Как мудро сказал мистер Медведев, если будущее поколение будет играть таким образом, то у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне очень понравилась эта фраза, я должен был ее повторить. Фария играл на пределе возможностей в конце второго и начале третьего сета. Очень молодой, мощный парень. Я сказал у сетки, что его ждет светлое будущее и надо продолжать», — сказал Джокович.