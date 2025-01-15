Джокович повторил шутку Медведева про деньги, девушек и казино

Сегодня 37-летний серб обыграл 21-летнего португальца Жайме Фарию (6:1, 6:7, 6:3, 6:2) и установил рекорд по числу матчей на турнирах Большого шлема (430).
В послематчевом флеш-интервью Джокович процитировал Медведева, который после пятисетового матча с 418-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда сказал, что если его соперник продолжит играть на том же уровне, то «у него будут деньги, девочки и казино».
«Как мудро сказал мистер Медведев, если будущее поколение будет играть таким образом, то у них будет все: деньги, девушки, казино. Мне очень понравилась эта фраза, я должен был ее повторить. Фария играл на пределе возможностей в конце второго и начале третьего сета. Очень молодой, мощный парень. Я сказал у сетки, что его ждет светлое будущее и надо продолжать», — сказал Джокович.
Джокович занимает седьмое место в одиночном рейтинге ATP. Всего на его счету 99 титулов, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Джокович десять раз побеждал на Australian Open, последний раз — в 2023 году.
В третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).