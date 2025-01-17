Андреева сыграет с Соболенко в ⅛ финала Australian Open

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Андреева трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Френх один эйс, одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из десяти.
По ходу матча Андреева получила предупреждение от судьи за свою излишнюю эмоциональность, а затем выгнала с трибун свою маму. Во время второго сета 17-летняя россиянка сказала кому-то на трибунах: «Либо затыкайся, либо уходи отсюда».
Андреева во второй раз в карьере вышла в ⅛ финала Australian Open. В прошлом году на этой стадии она уступила чешке Линде Носковой (5:7, 3:6).
Следующей соперницей Андреевой на турнире станет первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, которая сегодня обыграла датчанку Клару Таусон (7:6, 6:4). Счет в личных встречах — 4−1 в пользу Соболенко.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Соболенко является действующей чемпионкой в женском одиночном разряде, обыграв в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).