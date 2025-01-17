Андреева сыграет с Соболенко в ⅛ финала Australian Open

По ходу матча Андреева получила предупреждение от судьи за свою излишнюю эмоциональность, а затем выгнала с трибун свою маму. Во время второго сета 17-летняя россиянка сказала кому-то на трибунах: «Либо затыкайся, либо уходи отсюда».