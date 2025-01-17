Шнайдер вылетела с Australian Open, не сумев подать на матч

«Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу. Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом», — сказала Векич после матча.