Шнайдер вылетела с Australian Open, не сумев подать на матч

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. Шнайдер шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Векич выполнила 10 эйсов, допустила пяти двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.
В решающем сете Шнайдер при счете 5:3 не смогла подать на матч и в итоге проиграла четыре гейма подряд.
«Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу. Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом», — сказала Векич после матча.
В ⅛ финала Векич сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая сегодня уверенно обыграла немку Лауру Зигемунд (6:1, 6:2). Счет в личных встречах — 2−0 в пользу россиянки. Примечательно, что в прошлом году Павлюченкова на Australian Open выбила Векич в первом круге.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).