Алькарас рассказал, какую сделает татуировку, если победит на AO

Карлос Алькарас известен своими татуировками. Прошлым летом он нанес на левую ногу изображение Эйфелевой башни и дату «09.06.2024», когда победил немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции. Также у него есть тату, знаменующие успехи на US Open и Уимблдоне.