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Алькарас рассказал, какую сделает татуировку, если победит на AO

Обладатель четырех титулов «Большого шлема» Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. После победы испанец ответил на вопрос, какую татуировку набьет в случае победы на Australian Open.

— Ты выиграл все остальные турниры «Большого шлема». Мы знаем, что ты любишь татуировки. Если ты выиграешь Открытый чемпионат Австралии, что ты набьешь?

— Это будет кенгуру, — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

Карлос Алькарас известен своими татуировками. Прошлым летом он нанес на левую ногу изображение Эйфелевой башни и дату «09.06.2024», когда победил немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции. Также у него есть тату, знаменующие успехи на US Open и Уимблдоне.

21-летний Алькарас — самый молодой игрок, которому удалось победить в финалах турниров «Большого шлема» на всех трех покрытиях. В случае успеха в Австралии Карлос станет самым молодым теннисистом, победившим на всех четырех «мэйджорах».