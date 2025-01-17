Алькарас рассказал, какую сделает татуировку, если победит на AO

Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. После победы испанец ответил на вопрос, какую татуировку набьет в случае победы на Australian Open.
— Ты выиграл все остальные турниры «Большого шлема». Мы знаем, что ты любишь татуировки. Если ты выиграешь Открытый чемпионат Австралии, что ты набьешь?
— Это будет кенгуру, — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.
Карлос Алькарас известен своими татуировками. Прошлым летом он нанес на левую ногу изображение Эйфелевой башни и дату «09.06.2024», когда победил немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции. Также у него есть тату, знаменующие успехи на US Open и Уимблдоне.
21-летний Алькарас — самый молодой игрок, которому удалось победить в финалах турниров «Большого шлема» на всех трех покрытиях. В случае успеха в Австралии Карлос станет самым молодым теннисистом, победившим на всех четырех «мэйджорах».