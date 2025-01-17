У олимпийской чемпионки украли трофеи в горящем Лос-Анджелесе

Шрайвер завершила карьеру теннисистки в 1997 году. Она является обладательницей 21 титула в одиночном разряде и 112 в парном. Американка была финалисткой Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в одиночном разряде, а также выиграла 21 турнир Большого шлема в парном разряде и один в миксте.