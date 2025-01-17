У олимпийской чемпионки украли трофеи в горящем Лос-Анджелесе

«Теперь я и моя семья стали жертвой преступления. Очень печально, что в самые трудные времена, когда люди находятся в столь трудном положении, другие занимаются подобными вещами», — приводит слова Шрайвер ESPN.
В угнанном автомобиле находились пять наград за победу на Открытом чемпионате США, пять трофеев «Ролан Гаррос» и один кубок Australian Open. Пэм написала заявление в полицию.
Лесные пожары в округе Лос‑Анджелес охватили около 16 тыс. га, есть погибшие. Президент США Джо Байден объявил о введении в штате режима масштабного стихийного бедствия.
Шрайвер завершила карьеру теннисистки в 1997 году. Она является обладательницей 21 титула в одиночном разряде и 112 в парном. Американка была финалисткой Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в одиночном разряде, а также выиграла 21 турнир Большого шлема в парном разряде и один в миксте.
В 2002 году она была введена в Международный зал теннисной славы.