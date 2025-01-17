Матч Сафиуллина на AO оказался в центре расследования полиции

Роман Сафиуллин и австралиец Бернард Томич встречались в январе 2022-го в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. В этом матче победу одержал Сафиуллин со счетом 6:1, 6:4.
По информации издания The Age, в начале 2022 года оперативная группа была сформирована для проверки данных о ставках, сделанных на квалификационный матч Australian Open. Под подозрение попал также другой матч Томича, который прошел несколькими месяцами позже в Турции.
Расследование длилось несколько месяцев, но не предоставило достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений. В результате Томич продолжил участвовать в международных турнирах.
Отдельное разбирательство провело Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). По его инициативе у Томича был изъят телефон, а сам спортсмен был допрошен по этому делу.