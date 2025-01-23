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Российский теннисист вышел в финал юниорского Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем пробился в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров в парном разряде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В полуфинале Плешивцев и Милич на тай-брейке обыграли пару Оливер Бондинг (Великобритания) и Джаггер Лич (США) со счетом 7:5, 5:7, 1:0, (10:7).

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Россиянин и серб пять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Их соперники выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из семи.

Отметим, что один из соперников российско-сербского дуэта Лич — сын экс-первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт. Всем участникам встречи сейчас по 17 лет.

На данный момент Плешивцев — 34-я ракетка юниорского рейтинга, у него два одиночных юниорских титула и два парных. Милич — 41-й, у него четыре юниорских титула в одиночке.

В финале им предстоит встретиться с победителем матча Андреа Де Марчи (Италия) и Вильям Райхтман (Швеция) — Максим Экстед (США) и Ян Кумстат (Чехия).