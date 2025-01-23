Российский теннисист вышел в финал юниорского Australian Open в парном разряде

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Россиянин и серб пять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Их соперники выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из семи.