Россиянки уступили в полуфинале Australian Open в парном разряде

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер встречались с дуэтом Катерина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США). Российские спортсменки уступили в трех партиях со счетом 7:6, 4:6, 3:6. Девушки провели на корте 2 часа 14 минут.
В финале Australian Open первая ракетка мира в парном рейтинге Синякова и занимающая пятое место в рейтинге Таунсенд сыграют с победительницами встречи между Се Шувэй (Тайвань)/Алена Остапенко (Латвия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).
Андреева и Шнайдер впервые дошли до полуфинала в парном разряде на турнирах Большого шлема. После окончания Australian Open Андреева в парном рейтинге поднимется на 18 строчек и станет 33-й ракеткой мира, а Шнайдер займет 29-ю строчку.
Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в парном разряде. В финале россиянки уступили дуэту из Италии Джасмин Паолини и Сара Эррани. В матче второго круга представительницы России взяли реванш у итальянок за поражение на Играх.
На этом турнире в одиночном разряде Андреева повторила свой лучший результат, дойдя до четвертого круга соревнований, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси. Диана Шнайдер впервые вышла в третий круг Australian Open, но проиграла Донне Векич из Хорватии.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января.