Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы

Десятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович не смог продолжить полуфинальный матч из-за травмы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ½ финала Australian Open Джокович встречался с представителем Германии Александром Зверевым. Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился победой Зверева на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5). После окончания первой партии Джокович не смог продолжить матч и снялся с турнира.

Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, в котором 37-летний Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:3, 6:4), серб брал медицинский тайм аут из-за повреждения. Позднее он не вышел на несколько предматчевых тренировок.

«Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот», — сказал Джокович в интервью после матча.

Зрители встретили отказ Новака от игры недовольным гулом.

«Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак Джокович отдал этому виду спорта все, что у него было за последние 20 лет. Он выиграл этот турнир с разрывом брюшной полости и подколенного сухожилия. Проявите немного уважения», — сказал Александр Зверев в интервью на корте.

В финале Зверев встретится с победителем матча между первой ракеткой мира и действующим чемпионом Australian Open Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, который второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $59,9 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист — $1 177 810.