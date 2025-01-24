Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы

В ½ финала Australian Open Джокович встречался с представителем Германии Александром Зверевым. Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился победой Зверева на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5). После окончания первой партии Джокович не смог продолжить матч и снялся с турнира.
Напомним, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, в котором 37-летний Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:3, 6:4), серб брал медицинский тайм аут из-за повреждения. Позднее он не вышел на несколько предматчевых тренировок.
«Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот», — сказал Джокович в интервью после матча.
Зрители встретили отказ Новака от игры недовольным гулом.
«Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак Джокович отдал этому виду спорта все, что у него было за последние 20 лет. Он выиграл этот турнир с разрывом брюшной полости и подколенного сухожилия. Проявите немного уважения», — сказал Александр Зверев в интервью на корте.
В финале Зверев встретится с победителем матча между первой ракеткой мира и действующим чемпионом Australian Open Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, который второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $59,9 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист — $1 177 810.