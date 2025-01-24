Джокович снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы

«Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот», — сказал Джокович в интервью после матча.