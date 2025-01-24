Зверев заступился за Джоковича: он отдал этому спорту все

«Ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак Джокович отдал этому виду спорта все, что у него было за последние 20 лет. Он выиграл этот турнир с разрывом брюшной полости и подколенного сухожилия. И если он снялся, то значит, он просто не может играть. Проявите немного уважения», — сказал Александр Зверев в интервью на корте.