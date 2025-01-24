Зверев заступился за Джоковича: он отдал этому спорту все

Напомним, Джокович сыграл первый сет полуфинального матча Australian Open против Зверева, в котором уступил 6:7 (5:7). После окончания первой партии 37-летний спортсмен не смог продолжить матч и снялся с турнира.
Когда Джокович уходил с корта зрители выражали недовольство гулом и свистом.
«Ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Я знаю, что все заплатили за билеты, но Новак Джокович отдал этому виду спорта все, что у него было за последние 20 лет. Он выиграл этот турнир с разрывом брюшной полости и подколенного сухожилия. И если он снялся, то значит, он просто не может играть. Проявите немного уважения», — сказал Александр Зверев в интервью на корте.
Ранее по ходу победного четвертьфинального матча против испанца Карлоса Алькараса Джокович брал медицинский тайм аут из-за повреждения. Позднее он не вышел на несколько тренировок.
На послематчевой конференции сербский теннисист заявил, что у него надрыв мышцы и к концу первого сета он больше не мог терпеть боль.
В финале Зверев встретится с победителем поединка между первой ракеткой мира и действующим чемпионом Australian Open Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, который второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $59,9 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист — $1 177 810.