Российский юниор уступил в финале Australian Open в парном разряде

17-летний Егор Плешивцев занимает 34-е место в юниорском мировом рейтинге. На его счету две победы на турнирах ITF (Международная федерация тенниса). Огнен Милич располагается на 41-й строчке в юниорском мировом рейтинге. Он одержал четыре победы в одиночном разряде на турнирах под эгидой ITF.