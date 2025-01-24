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Российский юниор уступил в финале Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем проиграли в финале парного турнира Australian Open среди юниоров.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Плешивцев и Милич в финале встречались с представителем США Максвеллом Экстедом и чехом Яном Кумштатом. Россиянин и серб уступили в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.

Представитель Чехии Кумштат в прошлом году дошел до финала юниорского Australian Open в одиночном разряде, а американец Экстед стал победителем в парах.

17-летний Егор Плешивцев занимает 34-е место в юниорском мировом рейтинге. На его счету две победы на турнирах ITF (Международная федерация тенниса). Огнен Милич располагается на 41-й строчке в юниорском мировом рейтинге. Он одержал четыре победы в одиночном разряде на турнирах под эгидой ITF.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января.