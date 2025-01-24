Билеты на финал Australian Open упали в цене после травмы Новака

Новак Джокович завершил выступление на турнире Australian Open 2025 года, снявшись с полуфинального матча с представителем Германии Александром Зверевым. Серб принял решение сняться с матча сразу после проигранного первого сета, который завершился в пользу второй ракетки мира со счетом 7:6 (7:5).
Как сообщает телеграм-канал «Гейм, Сет, Макс», минимальная цена на билет на мужской финал упала с 1300 до 900 австралийских долларов.
В финале Зверев встретится с победителем матча между первой ракеткой мира Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном, который второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнирах Большого шлема.
Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет 59,7 миллиона долларов. Действующим чемпионом турнира является представитель Италии Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.