Синнер второй раз подряд вышел в финал Australian Open

Вторая ракетка мира Зверев, также как и Синнер, вышел в свой третий финал на турнирах Большого шлема. В прошлом году 27-летний спортсмен уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». В 2020 году Зверев проиграл в финале US Open Доминику Тиму из Австрии.