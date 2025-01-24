Синнер второй раз подряд вышел в финал Australian Open

Синнер встречался с занимающим 20-е место в мировом рейтинге американцем Беном Шелтоном. Матч завершился победой 23-летнего итальянца в трех сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 час 36 минут.
Синнер продлил победную серию до 20 матчей.
В своем третьем финале на турнирах Большого шлема Синнер сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Зверев ранее стал первым финалистом Australian Open после того, как серб Новак Джокович не смог продолжить борьбу и снялся с матча из-за травмы.
Счет личных встреч между Синнером и Зверевым 4−2 в пользу спортсмена из Германии. В последний раз теннисисты встречались в полуфинале на турнире серии Мастерс в Цинциннати, где победу одержал Янник Синнер.
Вторая ракетка мира Зверев, также как и Синнер, вышел в свой третий финал на турнирах Большого шлема. В прошлом году 27-летний спортсмен уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». В 2020 году Зверев проиграл в финале US Open Доминику Тиму из Австрии.
Открытый чемпионат Австралии завершится в Мельбурне 26 января. Призовой фонд соревнований составляет рекордные $59,9 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист — $1 177 810.